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Полицейских в Париже атаковал `солдат халифата` | Фото: Pom Angers/Flickr06.06 21:26   MIGnews.com

Полицейских в Париже атаковал "солдат халифата" из Алжира

Мужчина, который сегодня вечером пытался проломить голову полицейским у собора Парижской Богоматери молотком, признался в поддержке идеологии террористической группировки ISIS. Как сообщает агентство AFP, после того, как на карете "скоро помощи" его в критическом состоянии доставили в больницу, он называет себя "солдатом халифата".

С легкими травмами головы попал в больницу и один офицер парижской полиции.

Атаковавшим оказался 40-летний студент алжирского происхождения, который проживает в департаменте Валь-д'Уаз на севере столичного региона Франции, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на свои источники. В полиции подтвердили, что при себе у нападавшего было удостоверение личности, на имя уроженца Алжира, подлинность которого сейчас проверяется.

Известно также и то, что он выкрикивал слова о Сирии.

"Нападавший на полицейских кричал "это за Сирию", — заявил прибывший на место атаки глава МВД Франции Жерар Коллон.

Он уточнил, что, кроме молотка, при себе у алжирца было два ножа и что он действовал в одиночку. Также портал France Info пишет, что ранее он не был знаком правоохранительным органам и разведке.

На данный момент все посетители Нотр-Дама, которые были заблокированы в помещении собора из-за проводимой операции, освобождены, а по факту атаки антитеррористическое подразделение прокуратуры уже возбудило уголовное расследование.
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