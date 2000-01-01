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Тель-Авив. Учитель домогался к 10 второклассницам | Фото: Thinkstock06.06 20:27   MIGnews.com

Учитель домогался 10 учениц 2 класса в школе Тель-Авива

Полиция Израиля арестовала заместителя учителя, работавшего в одной из школ на севере Тель-Авива. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах к, по меньшей мере, 10 ученицам 2-го класса.

Согласно информации израильских СМИ, 49-летний житель Ришон-ле-Циона сделал ряд откровенных комментариев в отношении некоторых девочек, а во время занятий весьма непедагогично касался некоторых из них.

Задержанный отрицает все обвинения в домогательствах, настаивая на том, что все контакты с ученицами были совершенно уместными.

"Мой клиент отрицает совершение приписываемых ему преступлений и говорит, что объятия и поцелуи были дружественными. Кроме того, контакты совершались на втайне, а в присутствии других учеников", - цитирует Ynet адвоката учителя.

Правоохранительные органы заинтересовались возможными нарушениями педагога после того, как одна из девочек пожаловалась на него своей матери, та обратилась к директору школы, а тот подал заявление в министерство просвещения.

Стоит отметить, что прошлое у задержанного учителя не безоблачное. В конце прошлого года ему были предъявлены обвинения в неприличных действиях с сексуальным подтекстом в отношении его ученицы, которые он совершал в течение достаточно длительного срока – с ее 12 до 15 лет. Несмотря на это, ему разрешили продолжить преподавание.

На среду назначено предварительное судебное заседание, на котором будет вынесен вопрос о продлении его предварительного заключения.
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