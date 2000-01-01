06.06 20:27 MIGnews.com

Учитель домогался 10 учениц 2 класса в школе Тель-Авива

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Полиция Израиля арестовала заместителя учителя, работавшего в одной из школ на севере Тель-Авива. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах к, по меньшей мере, 10 ученицам 2-го класса.Согласно информации израильских СМИ, 49-летний житель Ришон-ле-Циона сделал ряд откровенных комментариев в отношении некоторых девочек, а во время занятий весьма непедагогично касался некоторых из них.Задержанный отрицает все обвинения в домогательствах, настаивая на том, что все контакты с ученицами были совершенно уместными."Мой клиент отрицает совершение приписываемых ему преступлений и говорит, что объятия и поцелуи были дружественными. Кроме того, контакты совершались на втайне, а в присутствии других учеников", - цитирует Ynet адвоката учителя.Правоохранительные органы заинтересовались возможными нарушениями педагога после того, как одна из девочек пожаловалась на него своей матери, та обратилась к директору школы, а тот подал заявление в министерство просвещения.Стоит отметить, что прошлое у задержанного учителя не безоблачное. В конце прошлого года ему были предъявлены обвинения в неприличных действиях с сексуальным подтекстом в отношении его ученицы, которые он совершал в течение достаточно длительного срока – с ее 12 до 15 лет. Несмотря на это, ему разрешили продолжить преподавание.На среду назначено предварительное судебное заседание, на котором будет вынесен вопрос о продлении его предварительного заключения.