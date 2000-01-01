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Британия хочет сократить финансирование борьбы с терроризмом | Фото: Thinkstock06.06 19:29   MIGnews.com

Британия хочет сократить финансирование борьбы с терроризмом

Несмотря на кровавые теракты, произошедшие в различных британских городах в этом и прошлом годах, унесшие жизни многих десятков человек, Лондон планирует многомиллионные сокращения бюджета контртеррористического ведомства.

Как пишет газета Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы Министерства внутренних дел, финансирование Управления по безопасности и борьбе с терроризмом (OSCT) в текущем году планируется сократить с 856 млн до 824 млн фунтов.

OSCT, являясь связующим звеном между службой британской контрразведки, британской внешней разведкой и полицией, отвечает за стратегию борьбы с терроризмом как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Оно же занимается выявлением потенциальных террористов на ранних этапах.

На этом фоне Times напомнило о словах премьер-министра, консерваторши Тереза Мэй, о том, что расходы на борьбу с терроризмом "играют ключевую роль в противостоянии угрозе, с которой сталкивается Соединенное Королевство".
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