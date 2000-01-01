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Подозрение на теракт у Нотр-Дама. Идет операция | Фото: Thinkstock06.06 17:54   MIGnews.com

Подозрение на теракт у Нотр-Дама. Идет операция

Французские СМИ сообщают о полицейской операции, которая на данный момент проходит на площади около Собора Парижской Богоматери. Территория у Нотр-Дама оцеплена, посетителей религиозного сооружения заперли внутри, всех просят не приближаться к месту происшествий.

На своей странице в Twitter полиция Парижа подтвердила факт происшествия, однако, что именно произошло, не сообщается.




Интернет-пользователи сообщают о звуках стрельбы. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции, вооруженный молотком мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов на площади около Нотр-Дама. В ходе атаки он был застрелен офицером.

Из-за бронированного минигрузовика на место событий прибыли саперы. Есть подозрение, что он может быть заминирован.
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