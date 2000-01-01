06.06 17:54 MIGnews.com

Подозрение на теракт у Нотр-Дама. Идет операция

🔴Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) 6 июня 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французские СМИ сообщают о полицейской операции, которая на данный момент проходит на площади около Собора Парижской Богоматери. Территория у Нотр-Дама оцеплена, посетителей религиозного сооружения заперли внутри, всех просят не приближаться к месту происшествий.На своей странице в Twitter полиция Парижа подтвердила факт происшествия, однако, что именно произошло, не сообщается.Интернет-пользователи сообщают о звуках стрельбы. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции, вооруженный молотком мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов на площади около Нотр-Дама. В ходе атаки он был застрелен офицером.Из-за бронированного минигрузовика на место событий прибыли саперы. Есть подозрение, что он может быть заминирован.