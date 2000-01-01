06.06 16:58 MIGnews.com

Катар платил "Аль-Каиде" $1 млрд выкупа

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В этом году Катару был вынужден заплатить террористическим организациям 1 миллиард долларов за свободу членов монаршей семьи, которые были взяты в плен боевиками террористических организаций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей политического и военного командования эмирата.Отмечается, что в декабре 2015 года неназываемая группировка, связанная с "Аль-Каидой", похитила из лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией 26 катарцев, которые отправились в Южный Ирак на соколиную охоту. Среди них находились и представители королевского семейства.В результате длившихся дольше года переговоров была заключена сделка – в апреле пленников освободили и передали послу Катара в Ираке. Однако загвоздка заключается еще и в том, что, помимо членов правящей семьи Катара, Доха выкупила еще и 50 боевиков, взятых в плен в Сирии.Как пишет издание, деньги получили не только террористы, но и службы безопасности Ирана – то есть, две самые ненавидимые странами Персидского залива силы, что и послужило поводом для вспыхнувшего катарского кризиса.Напомним, что из-за поддержки терроризма и Тегерана Катару объявили бойкот Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий.