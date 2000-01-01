Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Катар платил `Аль-Каиде` $1 млрд выкупа | Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr06.06 16:58   MIGnews.com

Катар платил "Аль-Каиде" $1 млрд выкупа

В этом году Катару был вынужден заплатить террористическим организациям 1 миллиард долларов за свободу членов монаршей семьи, которые были взяты в плен боевиками террористических организаций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей политического и военного командования эмирата.

Отмечается, что в декабре 2015 года неназываемая группировка, связанная с "Аль-Каидой", похитила из лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией 26 катарцев, которые отправились в Южный Ирак на соколиную охоту. Среди них находились и представители королевского семейства.

В результате длившихся дольше года переговоров была заключена сделка – в апреле пленников освободили и передали послу Катара в Ираке. Однако загвоздка заключается еще и в том, что, помимо членов правящей семьи Катара, Доха выкупила еще и 50 боевиков, взятых в плен в Сирии.

Как пишет издание, деньги получили не только террористы, но и службы безопасности Ирана – то есть, две самые ненавидимые странами Персидского залива силы, что и послужило поводом для вспыхнувшего катарского кризиса.

Напомним, что из-за поддержки терроризма и Тегерана Катару объявили бойкот Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Подозрение на теракт у Нотр-Дама. Идет операция
17:22
Нетаниягу: Мы никогда не оставим Голаны - они наши
16:43
Фракция "Еш Атид" требует прекратить выплаты террористам
16:27
Нетаниягу отверг идеи Трампа, которые бы навредили Израилю
16:07
Израильский поп-клип опозорил бразильский народ
15:17
Снимать или не снимать? Вот в чем вопрос
15:06
Еврейка в школе в Кфар Касем: верьте жителям, не полиции
14:50
ЦАХАЛ снес памятник террористке
14:27
Названо имя третьего исполнителя теракта в Лондоне
14:04
ВВС России перехватили американский бомбардировщик у границы
13:27
Полиция отпустила брата "манчестерского террориста"
13:08
В Кфар Касем введен комендантский час
12:57
Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис
12:28
Эрдан: США должны прекратить поддержку ПА
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus