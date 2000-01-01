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Астрономы открыли `адскую` планету - горячую, как Солнце | Фото: Thinkstock07.06 01:32   MIGnews.com

Астрономы открыли "адскую" планету - горячую, как Солнце

Исследователи из государственного университета штата Огайо открыли новую экзопланету. Так, температура поверхности новой планеты составляет свыше 4 тысяч градусов по Цельсию - почти как температура на поверхности Солнца.

Отмечается, что по размерам эта планета в два раза больше, чем Юпитер.

Американские астрономы подчеркивают, что это самая горячая планета, которая известна ученым на данный момент. Она находится в созвездии Лебедя на расстоянии 650 световых лет от Земли.

Планета получила название KELT-9b, она вращается вокруг горячей звезды KELT-9 на очень близком расстоянии: для того, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, этой планете требуется всего около двух земных суток.

Как Луна по отношению к Земле, KELT-9b всегда повернута к звезде одной стороной. Температура поверхности планеты достигает 4300 градусов - это выше, чем у красных карликов, к числу которых относится большинство звезд во Вселенной, передает Би Би Си.
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