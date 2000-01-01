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Мужчина, излечившись от рака, получил непроходящую эрекцию | Фото: Thinkstock06.06 23:36   MIGnews.com

Мужчина, излечившись от рака, получил непроходящую эрекцию

В Нидерландах онкологи столкнулись с необычным явлением после того, как прооперировали 58-летнего мужчину, которому удалили опухоль толстой кишки.

Сообщается, что операция гемиколэктомии (удаление половины толстой кишки) проводилась под эпидуральной анестезией и прошла успешно. Но вскоре у мужчины после этого возникла непроходящая эрекция.

Однако пациент не поспешил обращаться к медсестрам и сутки мочал о своей проблеме. Все таки спустя долгие мучения мужчина пожаловался своему лечащему врачу.

Обследовавший пациента уролог поставил диагноз – ишемический приапизм, возникающий из-за застоя крови, который требовал операционного вмешательства. К тому времени болезненное состояние возбуждения у мужчины присутствовало уже в течение 48 часов. Операция, в ходе которой шприцом кровоток был восстановлен, дала временное облегчение, однако спустя сутки болезненная эрекция началась вновь.

Врачи ввели пациенту вещество фенилэфрин для нормализации кровотока, однако из-за того, что лечение оказалось запоздалым, и у мужчины развилась эректильная дисфункция, от которой удалось избавиться лишь спустя полгода приема специальных лекарств. Точная причина возникшей проблемы осталась непонятной.

В свою очередь, ученые предполагают, что причиной приапизма стало вещество пропофол, которое вводилось для анестезии во время операции.
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