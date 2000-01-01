Мужчина, излечившись от рака, получил непроходящую эрекцию
В Нидерландах онкологи столкнулись с необычным явлением после того, как прооперировали 58-летнего мужчину, которому удалили опухоль толстой кишки.
Сообщается, что операция гемиколэктомии (удаление половины толстой кишки) проводилась под эпидуральной анестезией и прошла успешно. Но вскоре у мужчины после этого возникла непроходящая эрекция.
Однако пациент не поспешил обращаться к медсестрам и сутки мочал о своей проблеме. Все таки спустя долгие мучения мужчина пожаловался своему лечащему врачу.
Обследовавший пациента уролог поставил диагноз – ишемический приапизм, возникающий из-за застоя крови, который требовал операционного вмешательства. К тому времени болезненное состояние возбуждения у мужчины присутствовало уже в течение 48 часов. Операция, в ходе которой шприцом кровоток был восстановлен, дала временное облегчение, однако спустя сутки болезненная эрекция началась вновь.
Врачи ввели пациенту вещество фенилэфрин для нормализации кровотока, однако из-за того, что лечение оказалось запоздалым, и у мужчины развилась эректильная дисфункция, от которой удалось избавиться лишь спустя полгода приема специальных лекарств. Точная причина возникшей проблемы осталась непонятной.
В свою очередь, ученые предполагают, что причиной приапизма стало вещество пропофол, которое вводилось для анестезии во время операции.