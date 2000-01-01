06.06 23:36 MIGnews.com

Мужчина, излечившись от рака, получил непроходящую эрекцию

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В Нидерландах онкологи столкнулись с необычным явлением после того, как прооперировали 58-летнего мужчину, которому удалили опухоль толстой кишки.Сообщается, что операция гемиколэктомии (удаление половины толстой кишки) проводилась под эпидуральной анестезией и прошла успешно. Но вскоре у мужчины после этого возникла непроходящая эрекция.Однако пациент не поспешил обращаться к медсестрам и сутки мочал о своей проблеме. Все таки спустя долгие мучения мужчина пожаловался своему лечащему врачу.Обследовавший пациента уролог поставил диагноз – ишемический приапизм, возникающий из-за застоя крови, который требовал операционного вмешательства. К тому времени болезненное состояние возбуждения у мужчины присутствовало уже в течение 48 часов. Операция, в ходе которой шприцом кровоток был восстановлен, дала временное облегчение, однако спустя сутки болезненная эрекция началась вновь.Врачи ввели пациенту вещество фенилэфрин для нормализации кровотока, однако из-за того, что лечение оказалось запоздалым, и у мужчины развилась эректильная дисфункция, от которой удалось избавиться лишь спустя полгода приема специальных лекарств. Точная причина возникшей проблемы осталась непонятной.В свою очередь, ученые предполагают, что причиной приапизма стало вещество пропофол, которое вводилось для анестезии во время операции.