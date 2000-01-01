06.06 15:06 MIGnews.com

Еврейка в школе в Кфар Касем: верьте жителям, не полиции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Яэль Сариг, единственная еврейская учительница в Кфар Касем, в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявила, что солидарна с версией событий , произошедших в городе минувшей ночью, которую выдвигают местные жители, и не верит полиции.Сариг сообщила: “Есть аспект деятельности полиции в Кфар Касем, о котором не говорят. Я сама с этим столкнулась. В ноябре меня остановили в тот момент, когда я ехала с работы, и спросили, что я вообще делаю в Кфар Касем. Я сказала - как что, я тут в школе преподаю. Мне не поверили, сказали, что в Кфар Касем нет еврейских учителей. Дело закончилось задержанием, проклятиями, угрозой оружия. Это был настоящий театр абсурда. Кафка”.Сариг говорит, что полиция вела “себя странно”, и что она была обязана “согласовать” въезд и задержания в Кфар Касем посреди Рамадана.Сариг преподает разговорный иврит. Она сама на арабском не говорит, но рассказала о том, что ее “учат” арабскому ее собственные ученики.