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06.06 14:27   MIGnews.com

Названо имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Британская полиция, занимающаяся расследованием теракта в Лондоне 3 июня, сообщила имя третьего террориста. Им оказался 22-летний Юсеф Загба.

Третий подозреваемый являлся сыном марокканца и итальянки. В полиции отметили, что Загба не был известен MI5 и британским правоохранительным органам.

Однако по сообщениям итальянского издания Corriere della Sera, В марте 2016 года он остановлен в аэропорту Болоньи при попытке сесть на рейс в Турцию, а затем отправится в Сирию.

Обвинения в причастности к терроризму были сняты с 22-летнего террориста, но в власти Италии внесли Юсефа Загбу в "черный список".

Ранее в понедельник, 5 июня, Скотленд-Ярд назвал имя двух других исполнителей теракта – кровавое нападение устроили 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Также отмечается, что 6 июня полиция задержала нового подозреваемого в восточной части Лондона.

Напомним, что 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого, три человека совершили нападение на прохожих с ножом.

В результате кровавой атаки погибли 7 человек и около 50 получили ранения.
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