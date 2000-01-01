06.06 14:27 MIGnews.com

Названо имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британская полиция, занимающаяся расследованием теракта в Лондоне 3 июня, сообщила имя третьего террориста. Им оказался 22-летний Юсеф Загба.Третий подозреваемый являлся сыном марокканца и итальянки. В полиции отметили, что Загба не был известен MI5 и британским правоохранительным органам.Однако по сообщениям итальянского издания Corriere della Sera, В марте 2016 года он остановлен в аэропорту Болоньи при попытке сесть на рейс в Турцию, а затем отправится в Сирию.Обвинения в причастности к терроризму были сняты с 22-летнего террориста, но в власти Италии внесли Юсефа Загбу в "черный список".Ранее в понедельник, 5 июня, Скотленд-Ярд назвал имя двух других исполнителей теракта – кровавое нападение устроили 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.Также отмечается, что 6 июня полиция задержала нового подозреваемого в восточной части Лондона.Напомним, что 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого, три человека совершили нападение на прохожих с ножом.В результате кровавой атаки погибли 7 человек и около 50 получили ранения.