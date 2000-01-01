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ВВС России перехватили американский бомбардировщик у границы 06.06 14:04   MIGnews.com

ВВС России перехватили американский бомбардировщик у границы

Истребитель Су-27 поднимался над Балтийским морем для перехвата американского B-52, сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Самолет, который летел над нейтральными водами вдоль российской границы, обнаружили в районе 10:00 (мск). На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.
Приблизившись к самолету на безопасное расстояние, экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52. Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.

Ранее в Таллине заявляли, что стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 принимают участие в учениях НАТО Saber Strike, проходящих в Эстонии.

Последний раз российские истребители поднимались на перехват американского самолета в мае. Тогда Су-30 перехватил над Черным морем разведчик P8A "Посейдон", подлетавший к российской границе. После этого американский самолет изменил маршрут.
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