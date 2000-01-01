06.06 13:27 MIGnews.com

Полиция отпустила брата "манчестерского террориста"

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Британская полиция освободила 24-летнего Исмаила Абеди, брата "манчестерского террориста" Салмана Абеди. Подозреваемый был отпущен без предъявлений обвинений.Родственник смертника был арестован сразу же после того, как его брат совершил теракт возле "Манчестер-арена". Тогда полиция предположила, что взорвавший бомбу ливиец не мог организовать кровавую атаку в одиночку.В общей сложности 18 человек были арестованы после взрыва 22 мая, жертвами которого стали 22 человека, еще 116 были ранены.Десять из подозреваемых человек остаются под стражей.Тогда же младший брат Салмана, 20-летний Хашим, был задержан в Триполи по подозрению в связях с джихадистской организацией "Исламское государство", известной как ISIS.Согласно информации Reuters, отец "манчестерского террориста" был также задержан в Ливии.