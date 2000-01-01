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YouTube 06.06 13:27   MIGnews.com

Полиция отпустила брата "манчестерского террориста"

Британская полиция освободила 24-летнего Исмаила Абеди, брата "манчестерского террориста" Салмана Абеди. Подозреваемый был отпущен без предъявлений обвинений.

Родственник смертника был арестован сразу же после того, как его брат совершил теракт возле "Манчестер-арена". Тогда полиция предположила, что взорвавший бомбу ливиец не мог организовать кровавую атаку в одиночку.

В общей сложности 18 человек были арестованы после взрыва 22 мая, жертвами которого стали 22 человека, еще 116 были ранены.

Десять из подозреваемых человек остаются под стражей.

Тогда же младший брат Салмана, 20-летний Хашим, был задержан в Триполи по подозрению в связях с джихадистской организацией "Исламское государство", известной как ISIS.

Согласно информации Reuters, отец "манчестерского террориста" был также задержан в Ливии.
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