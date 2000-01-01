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06.05 08:36   MIGnews.com

Израильская организация стала консультантом ООН

Израильская некоммерческая организация ШАЛВА – Израильская ассоциация заботы и интеграции людей с особыми потребностями – получила статус официального консультанта экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Ее организаторы Калман и Малки Сэмуэльсы считают, что это "знаменует собой расширение границы международного влияния ШАЛВА в качестве ведущего поборника интеграции и равенства для людей с ограниченными возможностями".

Стоит отметить, что ЭКОСОС является одним из главных органов ООН, координирующих сотрудничество в экономической, социальной областях организации, консультируясь при этом с международными НГО, на основании чего составляет политические рекомендации.

"У ШАЛВА теперь будет платформа для обмена информацией, опытом и ресурсами с миром, а также возможность услышать международную общественность. Будучи признанным мировым лидером с более чем 25-летним опытом, ШАЛВА сможет оказывать влияние на международную политику, способствовать повышению осведомленности населения и участвовать в широкомасштабных межправительственных процессах", - сказал Калман Сэмюэльс.

Среди прочих привилегий организация теперь сможет присутствовать на международных конференциях и мероприятиях ЭКОСОС, публиковать письменные и устные заявления и напрямую общаться с ведущими организациями со всего мира.

Центр ШАЛВА в Иерусалиме оказывает помощь детям и молодым людям с широким спектром физических и умственных недостатков, задержкой развития, ограниченной возможностью обучения, синдромом дефицита внимания и аутизмом.

Помощь от этого учреждения получают около 850 детей, детей и молодежи.
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