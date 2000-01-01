07.05 04:27 MIGnews.com

Иран приговорил 16 женщин к тюрьме за причастность в ISIS

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Суд Ирана в воскресенье приговорил 16 женщин к тюремному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ISIS).Об этом заявил генеральный прокурор Тегерана Аббаса Джаафари Доулатабади."Женщины, члены ISIS, были приговорены к разным срокам тюремного заключения", — отметил Доулатабади.Он добавил, что женщин также обязали выплатить полученные от ISIS деньги.По его словам, ранее эти женщины отправились в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. Там они проходили специальные обучающие тренинги и приняли участие в некоторых террористических операциях. По возвращению в Иран женщин арестовали, сообщает РИА Новости.