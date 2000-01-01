07.05 05:38 MIGnews.com
Число погибших при взрыве в афганской мечети возросло
Число погибших в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост увеличилось до 17, ещё 33 человека получили ранения.
Об этом заявил глава региональной полиции Абдула Маннана.
Ранее сообщалось о 13 погибших. Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, в провинции Хост.
Жители провинции собрались в мечети после молитвы, которая также используется в качестве центра регистрации избирателей
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