07.05 05:38 MIGnews.com

Число погибших при взрыве в афганской мечети возросло

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Число погибших в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост увеличилось до 17, ещё 33 человека получили ранения.Об этом заявил глава региональной полиции Абдула Маннана.Ранее сообщалось о 13 погибших. Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, в провинции Хост.Жители провинции собрались в мечети после молитвы, которая также используется в качестве центра регистрации избирателей