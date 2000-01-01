06.05 21:50 MIGnews.com

На главу МВД Пакистана совершено покушение

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Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал получил ранение в результате покушения на убийство. Глава ведомства получил ранение в городе Наровал.Подробности инцидента не приводятся.Как стало известно позже, жизни главы МВД Пакистана Ахсана Икбала ничто не угрожает, он госпитализирован. По словам помощника министра, нападавший арестован.Отмечается, что нападавший намеревался произвести второй выстрел, однако полиция успела остановить злоумышленника.