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06.05 18:38   MIGnews.com

Велогонщик погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

Французский велогонщик-экстремал Франсуа Жисси разбился при подготовке к новому мировому рекорду скорости.

Инцидент произошел в коммуне Мюншуз в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке Франции. Жисси не справился с управлением во время испытаний реактивного велосипеда собственной конструкции, который должен был разгоняться до 400 километров в час.

На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и скончался от полученных травм. По словам свидетелей происшествия, причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна.

Франсуа Жисси стал известен после того, как в 2014 году установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час, передает РИА Новости.
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