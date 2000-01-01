06.05 18:38 MIGnews.com

Велогонщик погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

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Французский велогонщик-экстремал Франсуа Жисси разбился при подготовке к новому мировому рекорду скорости.Инцидент произошел в коммуне Мюншуз в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке Франции. Жисси не справился с управлением во время испытаний реактивного велосипеда собственной конструкции, который должен был разгоняться до 400 километров в час.На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и скончался от полученных травм. По словам свидетелей происшествия, причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна.Франсуа Жисси стал известен после того, как в 2014 году установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час, передает РИА Новости.