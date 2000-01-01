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06.05 16:59   MIGnews.com

Афганистан: взрыв в мечети, есть погибшие

Взрыв, прогремевший в мечети афганской провинции Хост, унес жизни 13 человек. Также более 30 жителей получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая.

Представитель местной полиции заявил, что число жертв может увеличиться. Жители провинции собрались в мечети после молитвы, которая также используется в качестве центра регистрации избирателей, сообщает агентство Reuters.

В полиции сообщили, что вероятнее всего, взрывчатка была спрятана в здании мечети.

Пока никто из террористических организаций не взял на себя ответственность.
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