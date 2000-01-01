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В Египте арестовали блогера за атеизм | Фото: Pixabay06.05 14:39   MIGnews.com

В Египте арестовали блогера за атеизм

Полиция Египта арестовала блогера-атеиста Шерифа Габера. Как сообщил агентству AFP глава Арабской сети по правам человека Гамаль Ид, мужчину заключили под стражу и допросили.

"Он был арестован и должен быть завтра допрошен", - сказал он 5 мая.

В прошлом Габера уже задерживали – в 2013 году он был арестован за пропаганду атеизма, что является прямым нарушением египетского законодательства о защите чувств верующих. Причина его ареста в этот раз остается до конца неясной.

Когда именно он был арестован, также остается невыяснено. Однако пополудни в пятницу, 4 мая, он сообщил в соцсети Patreon, что должен был лететь в Малайзию из Каира, однако служба безопасности аэропорта проводила его в комнату для допросов и держала там около 2 часов. Он попросил своих подписчиков обратиться в полицию, если он не выйдет на связь.

В начале апреля блогер написал на своей странице в Twitter, что "некоторые мусульманские юристы" подали против него заявление в генеральную прокурору.

"Вероятно, в ближайшие дни меня арестуют, но я не хочу, чтобы вы злились", - писал он.
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