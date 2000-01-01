В результате взрыва в Газе убиты офицеры связи ХАМАСа
Палестинский источник в Газе сообщает о том, что в результате мощного взрыва 5 мая убиты шесть боевиков ХАМАса - главным образом, офицеры подразделения связи боевого крыла движения, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.
Среди погибших - высокопоставленные командиры ХАМАСа.
ХАМАС запретил публиковать любые подробности о взрыве.
Лидер партии Еврейский Дом и министр образования Нафтали Беннет, в ответ на на вопрос журналиста о причастности израильских спецслужб ответил: “Невозможно все, что взрывается в Газе приписывать Израилю”.