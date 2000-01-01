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В результате взрыва в Газе убиты офицеры связи ХАМАСа 06.05 12:48   MIGnews.com

В результате взрыва в Газе убиты офицеры связи ХАМАСа

Палестинский источник в Газе сообщает о том, что в результате мощного взрыва 5 мая убиты шесть боевиков ХАМАса - главным образом, офицеры подразделения связи боевого крыла движения, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.

Среди погибших - высокопоставленные командиры ХАМАСа.

ХАМАС запретил публиковать любые подробности о взрыве.

Лидер партии Еврейский Дом и министр образования Нафтали Беннет, в ответ на на вопрос журналиста о причастности израильских спецслужб ответил: “Невозможно все, что взрывается в Газе приписывать Израилю”.
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