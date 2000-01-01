06.05 12:48 MIGnews.com

В результате взрыва в Газе убиты офицеры связи ХАМАСа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинский источник в Газе сообщает о том, что в результате мощного взрыва 5 мая убиты шесть боевиков ХАМАса - главным образом, офицеры подразделения связи боевого крыла движения, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.Среди погибших - высокопоставленные командиры ХАМАСа.ХАМАС запретил публиковать любые подробности о взрыве.Лидер партии Еврейский Дом и министр образования Нафтали Беннет, в ответ на на вопрос журналиста о причастности израильских спецслужб ответил: “Невозможно все, что взрывается в Газе приписывать Израилю”.