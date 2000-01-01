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Утечка газа в Нью-Дели: 30 школьников доставлены в больницы | Фото: Thinkstock06.05 12:22   MIGnews.com

Утечка газа в Нью-Дели: отравились 30 школьников

30 учеников индийской школы были доставлены в больницу в субботу, 6 мая, с жалобами на одышку и раздражение глаз после утечки газа из топливного бака, как сообщают очевидцы.

СМИ сообщили, что более 100 учеников были эвакуированы из школы "Рани Джханси" в столице Индии, Нью-Дели. Неясно, что вызвало утечку, а полиция и власти города не раскрывают подробностей инцидента.

"Некоторые ученики жаловались на раздражение в глазах и горле из-за утечки газа", - сказал представитель школы Reuters TV.

Детали происшествия уточняются.
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