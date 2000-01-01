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Около 400 мигрирующих птиц врезались в небоскреб в Техасе | Фото: Thinkstock06.05 08:20   MIGnews.com

Около 400 мигрирующих птиц врезались в небоскреб в Техасе

Около 400 перелетных птиц с блестящим оперением погибли, когда они врезались в офисную башню в Техасе во время полета в шторм, как сообщают источники.

Офисные работники прибыли в самый высокий небоскреб в центре города Галвестон в четверг утром и обнаружили птиц с перьями голубого, зеленого, желтого и других оттенков мертвыми на земле, сказал Джош Хендерсон, начальник службы охраны животных Галвестона.

Птицы прибыли из Центральной и Южной Америки в прибрежный город Галвестон, вероятно, изнуренные от их полета над Мексиканским заливом. В теплые месяцы года птицы мигрируют в несколько районов Северной Америки.

"Это были эффектные красивые птицы, которых наблюдатели за птицами действительно рады видеть", - сказал Ричард Гиббонс, директор по охране в Хьюстоне Одубон.

Более 20 видов были представлены среди 395 птиц, которые погибли, сказал Хендерсон. Он отметил, что он не знал, все ли птицы летели вместе или врезались в офисную башню в разное время.

В городе разразился шторм, который, вероятно, заставлял птиц лететь низко. В темноте они, возможно, не отличили свет небоскребов от солнца или луны, сказал он.

Три выживших птицы были доставлены в центр дикой природы.
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