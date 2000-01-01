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flickr 06.05 08:53   MIGnews.com

WikiLeaks сообщила о крупной утечке данных штаба Макрона

Организация WikiLeaks, специализирующаяся на скандальных разоблачениях, на своей странице в Twitter сообщила о крупной утечке из электронной почты предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

В частности отмечается, что в сеть попали сотни тысяч электронных писем, фото и прикрепленных файлов, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, в целом – около девяти гигабайтов. Информация пока не систематизирована.

Как отмечает WikiLeaks, утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы".

Отметим, что уже в это воскресенье во Франции состоится второй тур президентских выборов.

Штаб Макрона уже отреагировал на утечку данных. Команда лидера движения "Вперед" осудила хакерские атаки. Отмечается, что были взломаны персональные и рабочие почтовые ящики множества представителей движения.

Кроме того, Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, которые содержатся в утекших в сеть письмах предвыборного штаба Эммануэля Макрона.

Комиссия также призвала СМИ не сообщать о содержании распространенных данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону.
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