06.05 20:51 MIGnews.com

На Филиппинах прогремел двойной взрыв. Есть погибшие

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Жертвами двойного взрыва прогремевшего в столице Филиппин Маниле стали два человека. Инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 6 мая.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.Также в результате происшествия четыре человека получили ранения. Отмечается, что взрывы прогремели в одном из старейших кварталов Квиапо.Подробности инцидента не уточняются.