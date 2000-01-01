06.05 20:51 MIGnews.com
На Филиппинах прогремел двойной взрыв. Есть погибшие
Жертвами двойного взрыва прогремевшего в столице Филиппин Маниле стали два человека. Инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 6 мая.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
Также в результате происшествия четыре человека получили ранения. Отмечается, что взрывы прогремели в одном из старейших кварталов Квиапо.
Подробности инцидента не уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии