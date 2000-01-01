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На Филиппинах прогремел двойной взрыв. Есть погибшие | Фото: Thinkstock06.05 20:51   MIGnews.com

На Филиппинах прогремел двойной взрыв. Есть погибшие

Жертвами двойного взрыва прогремевшего в столице Филиппин Маниле стали два человека. Инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 6 мая.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Также в результате происшествия четыре человека получили ранения. Отмечается, что взрывы прогремели в одном из старейших кварталов Квиапо.

Подробности инцидента не уточняются.
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