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YouTube 06.05 16:25   MIGnews.com

Франция: бывший солдат планировал теракт перед выборами

Во Франции арестовали бывшего солдата по подозрению в планировании совершения террористической атаки перед президентскими выборами в стране.

Об этом сообщили в прокуратуре Парижа в субботу, 6 мая.

Бывший военный был задержан недалеко от военной базы в Эвре на западе Франции. Отмечается, что следователи обнаружили флеш-накопитель в машине подозреваемого.

Содержащиеся там материалы доказывали приверженность мужчины “Исламскому Государству”. Кроме этого также были найдены небольшие флажки террористической группировки ISIS.

Также при обыске квартиры подозреваемого были найдены оружие и боеприпасы, включая дробовик и револьверы.

Источник в судебной системе сообщил о проведении дальнейшего расследования.
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