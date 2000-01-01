06.05 16:25 MIGnews.com

Франция: бывший солдат планировал теракт перед выборами

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Во Франции арестовали бывшего солдата по подозрению в планировании совершения террористической атаки перед президентскими выборами в стране.Об этом сообщили в прокуратуре Парижа в субботу, 6 мая.Бывший военный был задержан недалеко от военной базы в Эвре на западе Франции. Отмечается, что следователи обнаружили флеш-накопитель в машине подозреваемого.Содержащиеся там материалы доказывали приверженность мужчины “Исламскому Государству”. Кроме этого также были найдены небольшие флажки террористической группировки ISIS.Также при обыске квартиры подозреваемого были найдены оружие и боеприпасы, включая дробовик и револьверы.Источник в судебной системе сообщил о проведении дальнейшего расследования.