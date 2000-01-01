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06.05 14:29   MIGnews.com

В Афганистане неизвестные убили 4 полицейских

Афганский чиновник сообщил, что, по меньшей мере, четверо полицейских были застрелены в провинции Южный Гильменд в пятницу, 5 мая.

Генерал Ака Нур Кентуз, начальник полиции провинции, заявил в субботу, 6 мая, что все четверо были убиты накануне на контрольно-пропускном пункте вблизи Лашкар Гах, столицы провинции.

Кентуз отметил, что в настоящее время ведется расследование убийства полицейских, а также на данный момент неизвестно, кто стоит за этими нападениями.

Детали происшествия уточняются.
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