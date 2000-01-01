06.05 12:51 MIGnews.com

ISIS призвала мусульман Франции "сжигать участки, убивать"

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Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная ISIS, опубликовала статью в своем журнале Rumiyah, в которой призывает всех мусульман, которые поддерживают ISIS, проводить атаки во Франции в воскресенье, 7 мая, когда миллионы французов отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов."Не забывайте ваш долг мусульманина. Выберите кандидата, которого убьете, и участок для голосования, который нужно сжечь", - говорится в статье в журнале. Сторонникам ISIS настоятельно рекомендуется "поверить в Аллаха и восстать против неверных".В статье также говорится, что на нынешних выборах вопрос заключается не в том, кто из "двух дьяволов" хуже."Они - идолопоклонники", - говорится в статье, призывающей своих читателей не стоять в стороне и ждать, а уничтожать избирательные участки и не жалеть тех, кто не принадлежит их вере.Поскольку статья Rumiyah начала распространяться на нескольких языках, сообщалось, что солдат, служивший на базе к северу от Парижа, был арестован по подозрению в том, что из-за того, что его взгляды стали более радикальными и экстремальными, он планировал совершить нападение в день выборов. После его ареста в его автомобиле был обнаружен флаг ISIS, в дополнение к письму, в котором он заявляет, что он намерен совершить нападение, а также боеприпасы и снаряжение.Между тем, дебаты между двумя кандидатами в президенты продолжались и в пятницу, 5 мая. После того, как Ле Пен, которая очень отстает от Макрона в опросах, столкнулась с 50 активистами, которые кричали и бросали в нее яйца, ультраправая кандидат написала в Twitter, что "сторонники Макрона приносят с собой насилие везде, куда бы они ни отправились".В интервью радио RTL, Ле Пен упомянула гнев, который она проявила во время телевизионных дебатов с Макроном в среду: "Мои слова отражали гнев, накопившийся во Франции, который еще может взорваться".В интервью той же радиостанции Макрон не сдержался, отвечая, что "Ле Пен только распространяет гнев и ненависть".В обзоре, опубликованном в пятницу, Макарон, как ожидается, одержит победу во втором туре голосования, получив 63% голосов избирателей. Ле Пен, однако, наберет всего 37% голосов.Согласно тому же опросу, большинство из тех, кто планирует не голосовать, - это левые избиратели, которые были разочарованы результатами первого тура президентских выборов.