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Британия потребует от мессенджеров не шифровать данные | Фото: Thinkstock06.05 14:55   MIGnews.com

Британия потребует от мессенджеров не шифровать данные

Правительство Великобритании собирается запретить интернет-мессенджерам шифровать данные, а также обяжет их предоставлять данные о личных переписках пользователей правоохранительным органам в случае необходимости. Об этом пишет Mirror со ссылкой на попавший в редакцию проект соответствующего документа.

Согласно этому документу, правительство Великобритании обяжет телекоммуникационные компании "предоставлять… возможность раскрытия данных переписок или вторичной информации в доступной форме и убрать электронную защиту".

Предполагается, что эта мера будет предприниматься только при наличии судебного ордера. Если суд выдаст ордер, то телекоммуникационные компании должны будут предоставить всю необходимую информацию в течение одного дня.

О возможности более тесного сотрудничества телекоммуникационных компаний и интернет-мессенджеров с правоохранительными органами Великобритании власти королевства заговорили после террористического акта на Вестминстерском мосту.

Министр иностранных дел Великобритании Эмбер Радд напомнила, что террорист всего за две минуты до атаки воспользовался мессенджером WhatsApp. Она подвергла критике телекоммуникационные компании, которые предоставляют своим клиентам сквозное шифрование переписки.
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