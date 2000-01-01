06.05 11:53 MIGnews.com

Все больше раненых сирийцев просят помощи у Израиля

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23-летний Раджи отправился навестить друга в западной Сирии, когда пуля снайпера попала ему в лицо. Молодому человеку был предоставлен ошеломляющий выбор: отправиться в больницу в Иордании или в Израиль. Он дал ответ незамедлительно."Я много слышал о хорошем лечении и лечении в больницах Израиля, и были плохие истории о том, что происходит в Иордании. Я слышал, что они ампутируют там из-за любой мелочи", - сказал он Haaretz из своей палаты в госпитале Западной Галилеи в Нахарии.Раненного молодого человека принял в Израиле профессор Самер Сруджи в Западной Галилее."Я никогда не видел пациента в таком состоянии. Раджи потерял свою верхнюю челюсть, скулы с обеих сторон лица и правый глаз. Это было невыносимое зрелище – я не видел лица", - говорит профессор Сруджи.Миссия по спасению лица Раджи началась в тот день, когда он приехал, и продлится полтора года. В настоящее время он говорит на иврите, привык к больничной пище и активно участвует в своем лечении.Не всех раненых сирийцев спрашивают, хотят ли они приехать в Израиль или же не все выбирают Израиль, если у них появляется право выбора. Первые, которых не спрашивали, были напуганы, когда они узнали, где они находятся, говорит директор больницы д-р Масад Бархум: "Им требуется день или два, чтобы успокоиться и понять, что им не причинят вреда. Сейчас многие просятся приехать в Израиль".Госпиталь Нагарии находится в 10 километрах от ливанской границы, и это второй по величине медицинский центр на севере Израиля. Он был открыт в 1956 году и имеет 722 койки, а с 2013 года, когда Израиль начал принимать сирийских раненых, он стал мировым лидером в лечении военных ранений.За последние четыре года госпиталь принял 1600 сирийцев – 70% раненых в Сирии, которые прибыли в Израиль. Среднее пребывание пациентов составляет 23 дня.После того, как Россия вступила в войну в сентябре 2015 года, количество поступающих пациентов удвоилось, а тип ран стал намного хуже, говорит Бархум.Медицинский персонал в Нагарии не заботится о стране происхождения пациента."Видя детское лицо, невозможно понять, как один человек может делать такие вещи другим людям в одной стране", - говорит Смадар Окампо, старшая медсестра педиатрической хирургии.Возвращение в Сирию - тоже тяжелый момент. Есть что-то почти абсурдное в том, что медики заботятся о жертвах и отправляют их обратно в ад. Тем не менее, пациенты, похоже, хотят вернуться назад, даже если их дома находятся в руинах, и они возвращаются в неизвестность."Мы хотим вернуться в Сирию, хотя знаем, что многие люди погибли, а все разрушено ... Восстановление Сирии займет 50 лет", - говорит Ахмед, 20-летний молодой человек, который потерял ногу.Сирийцев выписывают без доказательств того, что они когда-либо были в Израиле. Документация написана на английском и арабском языках.Когда пациентов спросили, есть ли у них послание для мира, раненые все говорили то же самое, что более или менее звучало следующим образом: "Весь мир смотрит на Сирию и ничего не делает. Нет никого, кто мог бы помочь нам, кроме Бога и Израиля. Пусть все народы мира вмешаются и прекратят эту войну".