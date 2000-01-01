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facebook.com 07.05 01:53   MIGnews.com

Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры

Французский актер Ален Делон объявил о том, что осенью снимется в последнем фильме в своей карьере.

"Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", – приводит слова 81-летнего актера газета Parisien.

Актер рассказал, что картина будет рассказывать о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет пятидесяти. Партнершей Делона станет Жюльетт Бинош.

Актер не появлялся на киноэкране с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря. Помимо кино, актер также работает в театре и снимается в телесериалах.
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