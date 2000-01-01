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Арье Дери разрешил иракскому отцу приехать в Израиль | Фото: Министерство иностранных дел Израиля06.04 09:10   MIGnews.com

Арье Дери разрешил иракскому отцу приехать в Израиль

Ранее на этой неделе министерство внутренних дел Израиля выдало гражданину Ирака разрешение на въезд в страну, чтобы он сопровождал своего маленького сына, которому проведут жизненно необходимую операцию в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомер.

Как сообщил в четверг портал Walla, еще в феврале 11-месячного иракского ребенка вместе с матерью привезли в Израиль по запросу благотворительной организации "Шевет ахим" ("Колено братьев"), которая занимается организацией в израильских больницах медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца со всего Ближнего Востока.

В прошлом месяце здоровье мальчика ухудшилось, и, как считают врачи, вероятнее всего, не выживет. В связи с этим глава МВД Арье Дери разрешил отцу мальчика присоединиться к своим близким, чтобы разделить с ними этот сложный период.
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