The Times: Новичок "приготовили" в институте г. Шиханы
Специальные службы Британии озвучили вероятное место производства вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
По информации газеты The Times, химлаборатория находится в Саратовской области. Это военный научно-исследовательский институт в городе Шиханы.
Официальный Лондон озвучил эту информацию на специальном брифинге союзников Соединенного Королевства для представителей СМИ. Так британская сторона намеривалась доказать союзникам причастность Кремля к отравлению семьи Скрипалей. Кроме того, Лондон хотел убедить союзников присоединиться к санкциям против российской стороны.
Сообщается, что по итогам этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.