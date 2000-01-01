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The Times: Новичок `приготовили` в институте в г. Шиханы 06.04 08:54   MIGnews.com

The Times: Новичок "приготовили" в институте г. Шиханы

Специальные службы Британии озвучили вероятное место производства вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

По информации газеты The Times, химлаборатория находится в Саратовской области. Это военный научно-исследовательский институт в городе Шиханы.

Официальный Лондон озвучил эту информацию на специальном брифинге союзников Соединенного Королевства для представителей СМИ. Так британская сторона намеривалась доказать союзникам причастность Кремля к отравлению семьи Скрипалей. Кроме того, Лондон хотел убедить союзников присоединиться к санкциям против российской стороны.

Сообщается, что по итогам этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.

Как известно, Юлия, дочь Сергея Скрипаля, в своем первом публичном обращении после отравления выразила благодарность всем неравнодушным за ее поправку.
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