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В Египте уволен еще один известный журналист | Фото:07.04 07:27   MIGnews.com

В Египте уволен еще один известный журналист

Самое популярное новостное издание Египта уволило главного редактора Мохаммеда эль-Сайеда Салеха. Предполагается, что это связано с недобрыми отзывами о недавних президентских выборах.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что Арабская Республика таким образом активно борется со свободой слова.

Согласно информации издания, журналист получил оповещение об увольнении, датируемое 4 апреля, от исполнительного директора газеты Al-Masry al-Youm Абдель-Монима Саида.


Отмечается, что в оповещении не уточнялись причины увольнения.

СМИ пока что не могут найти Салеха для комментариев. Однако на своей странице в Facebook он написал об увольнении, утверждая, что это произошло по его воле.

"Я горжусь тем, что я сделал… горжусь 14 годами моей работы и горжусь 1000 заголовков", - говорилось в публичном обращении.
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