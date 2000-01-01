07.04 07:27 MIGnews.com
В Египте уволен еще один известный журналист
Самое популярное новостное издание Египта уволило главного редактора Мохаммеда эль-Сайеда Салеха. Предполагается, что это связано с недобрыми отзывами о недавних президентских выборах.
Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel
.
Издание отмечает, что Арабская Республика таким образом активно борется со свободой слова.
Согласно информации издания, журналист получил оповещение об увольнении, датируемое 4 апреля, от исполнительного директора газеты Al-Masry al-Youm Абдель-Монима Саида.
Отмечается, что в оповещении не уточнялись причины увольнения.
СМИ пока что не могут найти Салеха для комментариев. Однако на своей странице в Facebook он написал об увольнении, утверждая, что это произошло по его воле.
"Я горжусь тем, что я сделал… горжусь 14 годами моей работы и горжусь 1000 заголовков", - говорилось в публичном обращении.
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