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В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами | Фото:07.04 01:27   MIGnews.com

В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами

В Индонезии мужчина поймал рыбу с зубами как у человека. Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Mirror, передает Лента.ру.

Издание отмечает, что необычная рыба попалась на крючок школьному учителю в городе Киминдорес в Западном Папуа. Позже он отдал ее своему ученику. Уже мальчик и доглядел у нее наличие тех самых необычных зубов.

Местные жители были удивлены, ведь они никогда раньше не видели подобное. И хотя зубастый хищник очень напоминает рыбу из семейства летриновых, его зубы существенно отличаются от привычных зубов у представителя данного семейства.

Рыбаки заявили, что планируют заморозить пойманное существо и показывать туристам, как местную достопримечательность
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