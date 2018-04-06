В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами

В Индонезии мужчина поймал рыбу с зубами как у человека. Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Mirror, передает Лента.ру.
Издание отмечает, что необычная рыба попалась на крючок школьному учителю в городе Киминдорес в Западном Папуа. Позже он отдал ее своему ученику. Уже мальчик и доглядел у нее наличие тех самых необычных зубов.
Местные жители были удивлены, ведь они никогда раньше не видели подобное. И хотя зубастый хищник очень напоминает рыбу из семейства летриновых, его зубы существенно отличаются от привычных зубов у представителя данного семейства.
Рыбаки заявили, что планируют заморозить пойманное существо и показывать туристам, как местную достопримечательность