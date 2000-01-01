Смотритель знаменитых зеков предстанет перед судом
В четверг, 5 апреля, Федеральная прокуратура Южного округа арестовала надзирателя манхэттенской тюрьмы Metropolitan Correctional Center (MCC).
35-летнего Виктора Касадо обвиняют в снабжении заключенных мобильниками, спиртными напитками, лекарствами и продуктами в обмен на взятки, пишет Hurriyetdailynews.
Тюрьма МСС была открыта в 1975 году и стала первой многоэтажной федеральной тюрьмой в Америке. На сегодняшний день она содержит около 800 заключенных, которые либо дожидаются суда, либо отбывают короткие сроки заключения.
В США десятки федеральных тюрем, однако, МСС является главной из них, поскольку содержит самых знаменитых заключенных, например, большинство обвиняемых в знаковых терактах.
Отметим, что Виктору Касадо грозит:
до 15 лет лишения свободы за взяточничество;
до 20 лет за преступный сговор;
до 5 лет за пронос в тюрьму контрабанды.