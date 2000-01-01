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Смотритель знаменитых зеков предстанет перед судом 06.04 15:10   MIGnews.com

Смотритель знаменитых зеков предстанет перед судом

В четверг, 5 апреля, Федеральная прокуратура Южного округа арестовала надзирателя манхэттенской тюрьмы Metropolitan Correctional Center (MCC).

35-летнего Виктора Касадо обвиняют в снабжении заключенных мобильниками, спиртными напитками, лекарствами и продуктами в обмен на взятки, пишет Hurriyetdailynews.

Тюрьма МСС была открыта в 1975 году и стала первой многоэтажной федеральной тюрьмой в Америке. На сегодняшний день она содержит около 800 заключенных, которые либо дожидаются суда, либо отбывают короткие сроки заключения.

В США десятки федеральных тюрем, однако, МСС является главной из них, поскольку содержит самых знаменитых заключенных, например, большинство обвиняемых в знаковых терактах.

Отметим, что Виктору Касадо грозит:

до 15 лет лишения свободы за взяточничество;
до 20 лет за преступный сговор;
до 5 лет за пронос в тюрьму контрабанды.
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