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Ортодоксы остановили `скорую` и достали труп младенца06.04 13:12   MIGnews.com

Ортодоксы остановили "скорую" и выкрали труп младенца

Группа ультраортодоксальных евреев из радикальной секты "Нетурей Карта" помешала карете "скорой помощи" доставить на похороны тело сына хасидов из Бейт-Шемеша, обвинив медиков-волонтеров в сионизме.

Согласно заявлению добровольческой службы спасения ЗАКА, члены которой перевозили тело из морга, одного волонтера избила толпоа, остановившая машину. Тело ребенка при этом достали, переместили в другой автомобиль и отвезли на место захоронения.

Напомним, что малыш утонул, когда мать купала его в номере ашдодского отеля Miami, где она с супругом и старшим сыном проводила Песах. На данный момент оба родителя продолжают находиться под стражей – матери предъявили обвинения в совершение уголовного правонарушения, а отца – в препятствовании правосудию.

Как уже сообщалось, они пытались оспорить в суде вскрытие их ребенка, поскольку это считается грехом в ортодоксальном иудазиме. После того, как суд отклонил их ходатайство, толпы харедим вышли в знак протеста на улицы иерусалимского Меа-Шеарим и Ашдода.
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