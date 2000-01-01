Ортодоксы остановили "скорую" и выкрали труп младенца
Группа ультраортодоксальных евреев из радикальной секты "Нетурей Карта" помешала карете "скорой помощи" доставить на похороны тело сына хасидов из Бейт-Шемеша, обвинив медиков-волонтеров в сионизме.
Согласно заявлению добровольческой службы спасения ЗАКА, члены которой перевозили тело из морга, одного волонтера избила толпоа, остановившая машину. Тело ребенка при этом достали, переместили в другой автомобиль и отвезли на место захоронения.
Напомним, что малыш утонул, когда мать купала его в номере ашдодского отеля Miami, где она с супругом и старшим сыном проводила Песах. На данный момент оба родителя продолжают находиться под стражей – матери предъявили обвинения в совершение уголовного правонарушения, а отца – в препятствовании правосудию.
Как уже сообщалось, они пытались оспорить в суде вскрытие их ребенка, поскольку это считается грехом в ортодоксальном иудазиме. После того, как суд отклонил их ходатайство, толпы харедим вышли в знак протеста на улицы иерусалимского Меа-Шеарим и Ашдода.