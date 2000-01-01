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РФ открестилась от базы, где хранился Новичок 06.04 13:44   MIGnews.com

РФ открестилась от базы, где хранился Новичок

В России сообщили, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в городе Шиханы никогда не хранилось химоружие, рассказал бывший председатель госкомиссии по химразоружению, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По его словам, лаборатория не входила в спектр их работы, а все базы, хранящие химоружие, были "известны", но город Шиханы "к ним не относится". Он заверил, что в Саратовской области "был объект", но не в этом городе, пишет Интерфакс.

Как известно, специальные службы Британии озвучили вероятное место производства вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

По информации газеты The Times, химлаборатория находится в Саратовской области. Это военный научно-исследовательский институт в городе Шиханы.
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