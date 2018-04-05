Экстрадиция Пучдемона: суд отказал, слово за Генпрокуратурой

В четверг, 5 апреля, Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна, принял решение по экстрадиции каталонского политика. Его выпустили на свободу под подписку о невыезде и под залог в 75 тыс. евро.
Решение об экстрадиции базируется на обвинении Испанией в растрате госсредств, но не на обвинении в организации мятежа. Но, окончательное решение о судьбе каталонского политика будет принимать Генпрокуратура ФРГ, пишет nytimes.
Пучдемон в октябре 2017 провозгласил независимость Каталонии от Испании и затем бежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.
25 марта он был задержан в Германии, через территорию которой он проезжал, возвращаясь из Финляндии в Бельгию.