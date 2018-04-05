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Экстрадиция Пучдемона: суд отказал, слово за Генпрокуратурой 06.04 10:40   MIGnews.com

Экстрадиция Пучдемона: суд отказал, слово за Генпрокуратурой

В Германии экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

В четверг, 5 апреля, Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна, принял решение по экстрадиции каталонского политика. Его выпустили на свободу под подписку о невыезде и под залог в 75 тыс. евро.

Решение об экстрадиции базируется на обвинении Испанией в растрате госсредств, но не на обвинении в организации мятежа. Но, окончательное решение о судьбе каталонского политика будет принимать Генпрокуратура ФРГ, пишет nytimes.

Пучдемон в октябре 2017 провозгласил независимость Каталонии от Испании и затем бежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

25 марта он был задержан в Германии, через территорию которой он проезжал, возвращаясь из Финляндии в Бельгию.
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