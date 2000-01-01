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Москва: Cреднеазиатов-работников японских кафе проверят | Фото: Thinkstock06.04 22:39   MIGnews.com

Москва: Cреднеазиатов-работников японских кафе проверят

Полиция Москвы после теракта в Санкт-Петербурге проверяет уроженцев республик Средней Азии, работающих в ресторанах японской кухни. В частности, 5 апреля специальное профилактическое мероприятие проходили в одной из сетей японских ресторанов: сотрудники полиции проверили документы и трудовые договоры у работников из числа уроженцев республик Средней Азии.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что проверка начата после взрыва в метро Санкт-Петербурга и имеет целью установить контакты предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В ходе проверки выходцев из Средней Азии проверяют по базам данных.

В настоящее время устанавливаются возможные сообщники Джалилова.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Известно, что он Джалилов в Питере работал в суши-баре, в автосервисе, занимался спортом.
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