06.04 22:39 MIGnews.com

Москва: Cреднеазиатов-работников японских кафе проверят

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиция Москвы после теракта в Санкт-Петербурге проверяет уроженцев республик Средней Азии, работающих в ресторанах японской кухни. В частности, 5 апреля специальное профилактическое мероприятие проходили в одной из сетей японских ресторанов: сотрудники полиции проверили документы и трудовые договоры у работников из числа уроженцев республик Средней Азии.Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что проверка начата после взрыва в метро Санкт-Петербурга и имеет целью установить контакты предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В ходе проверки выходцев из Средней Азии проверяют по базам данных.В настоящее время устанавливаются возможные сообщники Джалилова.3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Известно, что он Джалилов в Питере работал в суши-баре, в автосервисе, занимался спортом.