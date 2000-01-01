06.04 09:42 MIGnews.com

Подробности взрыва в Ростове

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Стали известны подробности взрыва в Ростове-на-Дону.По данным СМИ, прохожий подобрал на улице возле школы подозрительный предмет, который сдетонировал. Мужчине оторвало кисть руки, он также получил ранение живота и был доставлен в больницу. Детонация произошла во время уборки дворником территории при школе.Район улицы Социалистической, где произошел взрыв, оцеплен, на месте работает оперативно-следственная группа. Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.В свою очередь ТАСС передает со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии, что бесхозный предмет нашел мужчина без определенного места жительства и решил проверить его содержимое. Внутри он нашел фонарик, при включении которого произошел взрыв.