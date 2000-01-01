06.04 09:14 MIGnews.com

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв.Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства.По уточненной информации, ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. В результате инцидента есть пострадавшие.По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.