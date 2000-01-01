Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв | Фото: Thinkstock06.04 09:14   MIGnews.com

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв.

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства.

По уточненной информации, ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. В результате инцидента есть пострадавшие.

По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:53
Япония и США ждут реакции Китая на ракетные испытания КНДР
09:42
Подробности взрыва в Ростове
07:30
Археологические работы на Храмовой горе будут продолжены
07:14
Теракт в метро: некоторые жертвы погибли под колесами поезда
07:10
"Хизбалла" атакована в южной Сирии
07:07
Кубок Израиля останется в Тель-Авиве
05:37
В Петербурге задержан седьмой вербовщик в террористы
04:36
Госсекретарь США приедет в Москву 11 апреля
03:38
МИД РФ: "Москва не изменит свою позицию в отношении Асада"
02:27
Британские ученые подсчитали число видов деревьев на планете
01:43
Спортивный Ferrari мафии стал патрульной машиной
00:54
Житель Китая убил трех человек палочками для еды
23:42
Пугачева предложила "мочить в сортире"
22:17
Иванка Трамп ответила на злые шутки Скарлетт Йоханссон
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus