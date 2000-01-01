06.04 10:24 MIGnews.com

Дома у Джалилова найдены фрагменты бомбы

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В ходе обыска на месте жительства предполагаемого петербургского террориста Акбаржона Джалилова сотрудники правоохранительных органов нашли предметы, аналогичные фрагментам бомбы, найденной и обезвреженной на станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. По предварительному заключению, они аналогичны фрагментам самодельного второго взрывного устройства, обнаруженного в день теракта на станции метро "Площадь Восстания".Это самодельное взрывное устройство также было направлено на экспертизу.Ранее сообщалось о подтверждении личности предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова при помощи экспертизы ДНК.3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.