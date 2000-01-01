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`Хизбалла` атакована в южной Сирии 06.04 07:10   MIGnews.com

"Хизбалла" атакована в южной Сирии

Телеканал Sky News Arabic сообщает о том, что на объектах “Хизбаллы”в районе аль-Маара, горный хребет Каламун, произошла серия мощных взрывов.

Одновременно, “неидентифицированные атаки” осуществлены против позиций “Хизбаллы” в южной провинции Дераа.

Источники, связанные с сирийской оппозицией утверждают, что за атаками стоит Израиль, Но пресса, связанная с “Хизбаллой”отрицает эту версию и говорит, что организация была атакована мятежниками.
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