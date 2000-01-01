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07.04 07:14   MIGnews.com

Германия: 23-летний получил 5 лет за членство в ISIS

В Германии суд приговорил 23-летнего молодого человека к 5 годам тюремного заключения. Ответчику предъявили обвинения в членстве террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.

Высший суд Дюссельдорфа признал Тарика С. виновным в присоединении к джихадистской организации в Сирии и Ираке в период с ноября 2013 года по март 2016.

Отмечается, что обвиняемый работал охранником в тренировочном лагере.

Также 23-летний парень публиковал различные пропагандистские видеоролики в интернете.
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