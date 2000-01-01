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Facebook 06.04 21:23   MIGnews.com

Скончался писатель и журналист Александр Гаррос

Российский писатель, лауреат премии "Национальный бестселлер" Александр Гаррос скончался в тель-авивской больнице от онкологического заболевания. Ему был 41 год.

"Саша умер. Бога нет", - написала писательница, супруга автора Анна Старобинец в Facebook.

Гаррос родился в белорусском Новополоцке в 1975 году.

Будущий писатель жил в Риге, учился на филологическом факультете Латвийского университета и факультете журналистики МГУ, после чего писал в журналы "Эксперт", "Вокруг света" и для интернет-портала "Сноб".

В соавторстве с Алексеем Евдокимовым написал романы "Серая слизь" и "Головоломка", а также сборник малой прозы под названием "Чучхе".

В 2003 году "Головоломка" принесла Гарросу и Евдокимову премии "Национальный бестселлер".

О диагнозе семья писателя узнала в 2015 году. Последние месяцы жизни литератор лечился в Медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве, пишет Би Би Си.
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