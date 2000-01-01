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Getty Images07.04 04:33   MIGnews.com

Магазин извинился за книгу-раскраску с изображением Гитлера

Ритейлер Kruidvat в Нидерландах был вынужден принести извинения за то, что в его магазинах продавалась детская книга-раскраска с изображением Адольфа Гитлера.

Фюрер нацистской Германии в книге изображен со вскинутой в нацистском приветствии рукой и свастикой на левой руке.

В заявлении Kruidvat выражается "глубокое сожаление в связи с инцидентом". Ритейлер сразу же изъял из продажи все скандальные экземпляры книги.
Книга была издана в Индии, и остается неясным, как туда попал рисунок с Гитлером.

"У меня есть подозрение, что составитель книги взял книгу об известных людях и выбрал несколько из них, в число которых, к сожалению, попал Адольф Гитлер. Может, он [составитель] его просто не узнал", - предположил представитель бельгийского издательства Trifora, ставшего дистрибутором книги.

В книге, кроме изображения Гитлера, есть портрет лидера движения борьбы с апартеидом Нельсона Манделы, а также выдающегося физика-теоретика Альберта Эйнштейна и 16-го президента США Авраама Линкольна, сообщает Би Би Си.
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