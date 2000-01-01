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Мосул: боевики ISIS сбили иракский вертолет | Фото: Thinkstock06.04 17:33   MIGnews.com

Мосул: боевики ISIS сбили иракский вертолет

В четверг, 6 апреля, боевики Исламского Государства (ISIS) сбили военный вертолет над иракским городом Мосул. Два члена военного экипажа погибли.

В заявлении иракской армии говорится, что вертолет оказывал военную поддержку федеральным силам, сражающихся с джихадистами группировки ISIS в западной части Мосула.

Это первый самолет, который сбили боевики "Исламского Государства" над Мосулом с начала поддерживаемого США наступления на северный город с октября прошлого года.
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