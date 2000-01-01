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ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии 06.04 17:15   MIGnews.com

ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии

США, Россия, Турция и Иран должны содействовать введению трехдневного гуманитарного перемирия в Сирии. Об этом заявил специальный представитель спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн по итогам очередного заседания целевой группы по гуманитарному доступу в Сирию в Женеве, его цитирует "Анадолу".

"Нам нужен „зеленый свет“ для гуманитарного плана ООН на апрель—май, чтобы добраться до одного миллиона человек. И нам это нужно в ближайшие дни", — пояснил Эгеланн и добавил, что ООН обратилась к странам Международной группы поддержки Сирии с призывом предоставить доступ для доставки гуманитарной помощи.

"Война, в результате которой дети гибнут от химического оружия, — отвратительна", — подчеркнул Эгеланн. По его словам, в настоящее время проводится расследование по выявлению тех, кто стоит за химатакой в сирийском Идлибе.

4 апреля западные СМИ со ссылкой на правозащитную "Обсерваторию прав человека в Сирии" сообщили, что "самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству", нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате химатаки, по разным данным, погибли от 58 человек до 100 человек. Как позднее сообщила ВОЗ, был применен нервно-паралитический газ.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на президента страны Башара Асада. В то же время, по его словам, она произошла вследствие неверных решений прежнего главы Белого дома. В свою очередь глава европейской дипломатии Федерика Могерини обвинила в осуществлении атаки в Сирии правительство Асада. По ее словам, президент должен "защищать свой народ, а не нападать на него".
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