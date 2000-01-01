06.04 15:49 MIGnews.com
Массовая расправа: ISIS казнило десятки человек в Сирии
Боевики террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS, совершили массовую казнь в северо-восточном сирийском городе Дейр-эз-Зор.
Правозащитники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что в общей сложности были в среду, 6 апреля, были казнены 33 человека.
Жертвами боевиков стали лица от 18 до 25 лет. Пока неясно, являлись ли они членами сирийской армии или же они принадлежали к повстанческим силам.
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