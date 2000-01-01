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YouTube 06.04 15:47   MIGnews.com

Очевидцы: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв

В доме 21 по проспекту Солидарности произошел, по предварительным данным, взрыв, сообщили очевидцы.

Вниз упали осколки стены и другие предметы, пострадали припаркованные машины. Свидетели также рассказали, что слышали хлопки.

На место прибыли экстренные службы, подробности выясняются.

Спасатели приступили к эвакуации жильцов 16-этажного дома в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Петербургу.

"Дом эвакуируют. Был хлопок, часть облицовки обрушилась", — завили в ведомстве.


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