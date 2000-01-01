06.04 15:47 MIGnews.com
Очевидцы: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв
В доме 21 по проспекту Солидарности произошел, по предварительным данным, взрыв, сообщили очевидцы.
Вниз упали осколки стены и другие предметы, пострадали припаркованные машины. Свидетели также рассказали, что слышали хлопки.
На место прибыли экстренные службы, подробности выясняются.
Спасатели приступили к эвакуации жильцов 16-этажного дома в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Петербургу.
"Дом эвакуируют. Был хлопок, часть облицовки обрушилась", — завили в ведомстве.
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