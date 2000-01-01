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Кремль назвал выводы США о химатаке `необъективными` | Фото: Thinkstock06.04 14:29   MIGnews.com

Кремль назвал выводы США о химатаке "необъективными"

Кремль назвал смертоносную химатаку в провинции Идлиб "чудовищным преступлением", но отметил, что выводы Вашингтона по поводу инцидента не основаны на объективных данных.

"Это было опасное и чудовищное преступление, но было бы неправильным вешать ярлики, чтобы определить, кто за ней стоит", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на телефонной конференции в четверг, 6 апреля.

Использование химического оружия было "неприемлемым", сказал он. При этом Песков призвал сирийскую армию сделать все, чтобы такое оружие не попало в руки террористов.

Песков сказал, что доказательства инцидента нельзя считать достоверными, и добавил: "Мы не согласны с этими выводами".

"Сразу после трагедии никто не имел доступа в этот регион ... любые данные, которые могли быть доступны для американской стороны или наших коллег из других стран, не могли быть основаны на объективных фактах", - отметил Песков.
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